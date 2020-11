Nadelöhr an der L 1100 zwischen Murr und Marbach Bus-Bypass hängt in der Warteschleife

In Marbach: Knackpunkt Oehler-Kreuzung

Baulicher Knackpunkt ist die Oehler-Kreuzung. Denn dort würde der Bus auch wieder aus dem Bypass herauskommen. Ob und wie der ÖPNV über die Kreuzung zum Marbacher Bahnhof weiterkommt, muss konkret geplant werden. Dafür ist die Stadt Marbach zuständig. Doch die Kommune wartet noch auf das Ergebnis einer Verkehrsuntersuchung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart. „Zentraler Punkt ist, ob die Oehler-Kreuzung noch so umgebaut werden soll, wie es ein Gutachten aus dem Jahr 2014 empfohlen hat“, sagt Jan Trost, Bürgermeister der Stadt Marbach. Bis Ende des Jahres wollte das RP liefern. Er selbst denke, dass der Verkehr noch einmal zugenommen habe und es zum Beispiel längere Abbiegespuren geben müsse. Die Frage, ob ein Bus-Bypass komme, sei unklar. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Jan Trost. Insbesondere die Frage der Finanzierung müsse mit den beteiligten Kommunen aus dem Bottwartal geklärt werden. „Die Probleme bestehen vor allem für Pendler aus diesen Orten – wir in Marbach sind da nur Steigbügelhalter“, erklärt Trost, der aber mit seinem Gemeinderat den Umbau der Oehler-Kreuzung auf jeden Fall vor einer möglichen Landesgartenschau mit Benningen in den 2030er-Jahren umgesetzt sehen will.