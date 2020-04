Nachwuchs beim Winzerhäuser Jungbauer Nico Fritz Die Küken brauchen erst mal viel Wärme

Sind die 25 Küken ausgewachsen, stoßen sie zu den 25 anderen, die schon munter auf der Wiese herumlaufen. „Ich habe einen mobilen Zaun und achte immer darauf, dass sie grünes Gras haben“, sagt Nico Fritz und öffnet die Türe zum Schuppen, in dem die Tiere übernachten. Er zieht an einer Schublade und holt etwa 20 Eier hervor – es ist die Ausbeute des Tages. Die Eier packt Nico Fritz in einen Karton und verlässt das Haus. Der Jungunternehmer beliefert Nachbarn und Freunde in Winzerhausen und im nahen Großbottwar. So auch an diesem Tag.