Nachwuchszüchter aus Winzerhausen Der eigene Hühnerstall ist das Gelbe vom Ei

Sich helfen zu lassen, hat Nico Fritz auch gelernt: Wenn er um 5.45 Uhr aufsteht, um gegen 6.30 Uhr den Bus nach Marbach zu nehmen, reicht die Zeit nicht, um die Hühner herauszulassen. Das erledigt dann sein Vater für ihn. Dafür packt Nico vor allem am Samstag an. Er mistet dann den Stall und kümmert sich um alles, was rund um die Hühner anfällt. Außerdem baut er Gemüse an: Auf zwei Beeten mit 60 Quadratmetern wachsen Kartoffeln, Zucchini, Möhren und Co. – damit der Schüler nicht unnötig Zeit verliert, hat er für ein Bewässerungssystem gesorgt, gespeist ausschließlich mit Regenwasser aus einem 1500 Liter fassenden Auffangbehälter. Auch seine Felderzeugnisse bringt er in Winzerhausen bei seinen Auslieferungen an den Mann – dafür arbeitet er mit einem Gemüsehändler zusammen. „Ich sage den Kunden immer, was in der Kiste von mir stammt.“ Zehn Prozent seiner ausgelieferten Ware habe er selbst angebaut – den Rest steuere der Händler von dessen Feldern bei. Nichtsaisonales Gemüse kaufe der Händler vom Großmarkt dazu.