Nach schwacher Regionalliga-Saison SG Sonnenhof steht vor großem Umbruch

Großaspach - Die Saison von Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga, sie endete mit der nächsten Enttäuschung. 1:3 hieß es am Samstag gegen den Bahlinger SC. Die Freude der 500 Zuschauer über die Rückkehr ins Stadion nach vielen Monaten war entsprechend gedämpft. Und klar ist damit auch: Wäre die Anzahl der Absteiger coronabedingt nicht drastisch reduziert worden, hätten der SG am Ende acht Zähler auf den Ligaverbleib gefehlt. So aber tritt die Mannschaft kommende Saison erneut viertklassig an. Wie ihr Gesicht dann aussehen wird ist allerdings völlig unklar. Denn bis zum Saisonstart am 14. August wird es am Fautenhau einen großen personellen Umbruch geben. Das kündigte der langjährige Sportdirektor Joannis Koukoutrigas im Rahmen des letzten Saisonspiels an.