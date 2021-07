Nach rassistischer Entgleisung Stuttgart Surge wirft Quarterback Jacob Wright raus

Stuttgart - Eine Niederlage ist immer ärgerlich, klar. Mit 20:42 (0:27) verlor Stuttgart Surge am zweiten Spieltag der neuen European League of Football (ELF) nach schwacher erster Hälfte gegen Frankfurt Galaxy. Viel schlimmer ist aber, was sich nach Club- und Ligaangaben im Rahmen der Partie am Sonntag zutrug: Surge-Quarterback Jacob Wright leistete sich demnach eine rassistische Entgleisung gegen einen Gegenspieler. Die Stuttgarter reagierten darauf, indem sich sich mit sofortiger Wirkung von dem US-Amerikaner getrennt haben. „Wir haben uns nach dem Spiel am Sonntag die Zeit genommen, um den Vorfall in Ruhe aufzuarbeiten und mit allen Beteiligten zu sprechen. Bei Stuttgart Surge ist kein Platz für irgendeine Form von Rassismus. Jacob Wright hat sich zu Beleidigungen hinreißen lassen, die wir nicht tolerieren“, sagt Manager Timo Franke.