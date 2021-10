Nach Organ-Transplantation Bewegende Rückkehr eines Ex-Rates

Beilstein - Bewegend war es für Günter Wanner, als er am Dienstagabend in der Stadthalle nach rund vier Jahren wieder am Tisch des Ratsgremiums Platz nehmen durfte. „Es hat gut getan und war schön, mal wieder dabei zu sein“, sagt der 67-Jährige, der zwölf Jahre lang dem Beilsteiner Gemeinderat angehörte, sieben Jahre davon als FDP-Vorsitzender. Denn das letzte Mal, als er in dieser Runde saß, ging es ihm gesundheitlich gar nicht gut, er verkündete seinen Abschied. „Ich konnte damals geistig gar nicht mehr folgen“, erklärt er. Heute kann er das wieder, als Gemeinderat ist er dennoch nicht zurück, sondern als Gast – mit einer Mission. Er möchte das Thema Organspende mehr ins Bewusstsein rücken. „Denn nur, weil ich eine Organspende bekommen habe, kann ich heute überhaupt hier sitzen. Ich hatte durch Leberzirrhose im Endstadium den Tod vor Augen und bin ihm wirklich in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen“, berichtet er seinen ehemaligen Ratskameraden.