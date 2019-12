Nach längerem Hin und Her handelt die Benninger Verwaltung Gemeinde kauft Schandfleck am Bahnhof

Die Bahnhofstraße sei durch die S-Bahn-Haltestelle in der Ortsmitte eine „Visitenkarte“ für die Gemeinde, so Klaus Warthon. „Auf fast der kompletten Länge der Bahnhofstraße konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen erzielt werden.“ Der Rathauschef nennt als Schwerpunkte in der Vorlage zu dem Kaufbeschluss die Gebäude in der Bahnhofstraße 6 bis 12 sowie das Pflegeheim an der Ecke Bahnhofstraße mit der Mörikestraße, „das sowohl städtebaulich prägend ist und ein zunächst ebenfalls unschönes Gebäude ersetzte“. Gleichzeitig habe man eine „Angebotslücke“ am Ort mit den Pflegeheimplätzen schließen können.