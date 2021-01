Nach den Ausschreitungen in den USA Das ist über die Gesichter des Sturms auf das Kapitol bekannt

Washington D.C. - Selbst diejenigen, die vor Donald Trump und dessen teilweise gefährlichen Anhängern gewarnt haben, hätten sich Bilder wie diese wahrscheinlich nicht ausdenken können: Nach der Erstürmung des US-Kapitols posieren unter anderem oberkörperfrei Menschen in den Räumlichkeiten des Herzens der zweitältesten bis heute bestehenden Demokratie der Welt, die Büffelhörner als Kopfschmuck tragen. Die Galleonsfiguren des 6. Januars 2021 muten bizarr an und werden wohl auch deswegen so schnell nicht Vergessenheit geraten. Immer mehr Details werden über sie bekannt. Was wir über einige Trump-Anhänger, die an den Ausschreitungen beteiligt werden und optisch herausstechen, wissen: