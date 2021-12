Nach 0:5 gegen den FC Bayern München Das waren die höchsten Heimpleiten in der VfB-Geschichte

Stuttgart - Es gibt Tage, da will nichts gelingen. Tage, wie sie auch der VfB Stuttgart in seiner langen Bundesligahistorie schon des Öfteren erlebt hat. Erst jetzt wieder am Dienstag. Fünf Stück kassierten die Weiß-Roten im eigenen Stadion gegen den FC Bayern München. Eine herbe Packung, die zugleich die höchste Heimniederlage in der Stuttgarter Bundesligageschichte bedeutete.