n*gruppe Marbach gibt Tipps zum Weihnachtsfest Die Müllflut bei den Präsenten eindämmen

Marbach - Schöne Geschenke, das wünschen sich die Kleinen wie die Großen. Aber was ist mit dem vielen Müll, der dabei anfällt? Eine Frage, die in Zeiten des Klimawandels immer häufiger gestellt werden muss. Bei der Warenproduktion wie auch beim Verpackungsmaterial erhöht sich der ökologische Fußabdruck. Eine Gruppe von nachhaltig handelnden Personen, wie es die Marbacher n*gruppe in ihrem Selbstverständnis ist, will diesen so gering wie möglich halten. Der Verbund handelt nach dem Grundsatz der Ressourcenschonung und fordert daher, mit (Roh-)Stoffen verantwortungsvoll umzugehen, damit klimaschädigende Emissionen von CO2 nicht überhand nehmen.