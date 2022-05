mz3athlon in Steinheim Straßensperren am 15. Mai

Straßensperrungen Am Wettkampftag sind von 7.30 bis 16 Uhr folgende Straßen wegen der Radfahrer und der Läufer in Steinheim gesperrt:– Umgehungsstraße L 1100: Abzweigung in Richtung Höpfigheim und Gewerbegebiet „Kreuzwegäcker“ auf die K 1610– Richtung Wellarium ab Autohaus Wilfing – Feldweg in Richtung der Riedernhöfe und Riedernweg in Höpfigheim– Ehemalige Kreisstraße K 1611 zwischen Höpfigheim und Großbottwar– Feldweg parallel zur L 1100 in Richtung Steinheim– Verschiedene Feldwege in Steinheim und Kleinbottwar im Bereich des Riedstadions und in den Weinberge– Lerchenhof nach dem Weingut Waldbüsser in Richtung Höpfigheim.