Musikverein Oberstenfeld Spiel und Spaß beim Kinderfest und Flohmarkt

Die Stimmung ist gut, bei Helfern wie beim Publikum

Mama Dilay feuert ihre sechsjährige Tochter Elya und die halb so alte Aylis an. „Wir haben vom Kindergarten von diesem schönen Fest erfahren“, erzählt sie. Es ist für sie die lang ersehnte und schmerzlich vermisste Abwechslung für ihre Kinder. „Schaut mal, dort hinten gibt es Crêpes“ – und schon stehen sie in der Schlange an.