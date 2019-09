Murr - Vier Männer sind am Montagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße aneinandergeraten. Gegen 21.30 Uhr waren ein 18- und ein 19-Jähriger aufgrund persönlicher Differenzen in Streit geraten. Dieser entwickelte sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein weiterer 18-Jähriger und ein 21-Jähriger versuchten diese zu schlichten.