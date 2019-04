Murr Rosskur für ein historisches Schmuckstück

Murr - Das Alte Pfarrhaus hat die Gemeinde Murr bereits vor neun Jahren an einen Investor verkauft. Jetzt ist es eingerüstet und soll umfangreich saniert werden. Das Projekt ist ganz nach dem Geschmack des Bürgermeisters Torsten Bartzsch: „Ich bin sehr froh, dass ein weiteres Kulturdenkmal in unserer Gemeinde saniert wird.“ An der Hindenburgstraße werde auch das Haus hinter dem Eiscafé Mille Miglia modernisiert. Der Umbau der Zehntscheuer am Mühlweg durch den Architekten Peter Ludwig ist fast fertig. Und auch das Haus in der Kirchgasse 12 ist denkmalgeschützt und wird von einer jungen Familie grundlegend saniert.