Murr’mer Narren in Kindergärten zu Besuch Dem Murr’mer Narr einmal in der Nase bohren

Und dann wird es spannend. „Wer will, kann die Maske aufsetzen“, sagt Sibylle Szüsz in die Runde. Sie erntet energisches Kopfschütteln bei einem Teil der Kinder, bei einem anderen Teil aber begeistertes Nicken und Fingerstrecken. Wer also mag, bekommt die Maske des Murr’mer Narrs angezogen und macht dabei nicht nur die Erfahrung, dass ein bis eineinhalb Kilo auf dem Kopf ganz schön schwer sind. Die Jungen und Mädchen merken auch, dass man unter der Maske nicht besonders gut sieht.

Auch das wollen die Carnevalsfreunde bei ihrem Besuch deutlich machen: Dass der Nachwuchs etwa beim Faschingsumzug bei den Maskenträgern besonders vorsichtig ist. „Ihr müsst da aufpassen, wir sehen den Boden nicht. Wenn ihr direkt vor uns ein Bonbon aufhebt, stolpern wir über euch drüber.“

Und das will schließlich keiner. Doch die Murrer Kinder wissen jetzt Bescheid, wie das so ist, wenn man die Maske des Murr’mer Narrs aufhat. Und sie konnten auch gleich noch andere Masken genauer unter die Lupe nehmen. Selina Szüsz kommt nämlich selbst vom Patenverein der Carnevalsfreunde, den Neckartalhexen. Hier konnten die Kinder sehen, dass nicht alle Masken so freundlich gucken – und dass sich Hexen die Zähne offensichtlich nicht allzu oft putzen. Und auch eine Bronnenburzler-Maske von den Hemminger Strohgäunarren hatten die Carnevalsfreunde im Gepäck. „Der grinst aber auch“, sagt einer der Jungs und streicht über das zerzauste Haar des Bronnaburzlers. Es ist aus Tierfell hergestellt – und das riecht man auch. „Ui, das stinkt“, ruft ein Mädchen, das den Kopf in die Maske steckt. Dann doch lieber dem Murr’mer Narr noch ein bisschen in der Nase bohren. „Und beim Faschingsumzug am 23. Februar dürft ihr gerne winken“, sagt Sibylle Szüsz. „Wir freuen uns, wenn ihr sagt: ,Huhu, ich kenn’ dich!’“ Darauf ein dreifaches „Murr’mer Narr!“ . . .