Murr/Großbottwar „Tunnel-Kehrwoche“ kurz vor dem Abschluss

In der Nacht auf Mittwoch folgt der Tunnel Bergkelter an der L 1125 bei Murr. In der Nacht auf Donnerstag ist schließlich der Tunnel Steinbruch an der L 1100 ebenfalls bei Murr an der Reihe. Die Arbeiten beginnen jeweils um 20 Uhr und werden am frühen Morgen, spätestens um 5 Uhr, beendet sein. Die Umleitung führt über die Ortsdurchfahrt Murr.