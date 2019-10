Die Gemeinde Murr hat den Bürgersaal für rund 125 000 Euro modernisiert. Von dem Ergebnis überzeugte sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Der Bürgermeister Torsten Bartzsch präsentierte die Verbesserungen: Die Licht- und Tontechnik wurde ebenso aufgewertet wie die Vorhänge und die Bestuhlung. „Vereine brauchen nicht mehr ihre eigene Tontechnik mitbringen“, erklärte Bartzsch. Die Stühle könnten zu jeder Veranstaltung nummeriert werden, was ein umständliches Puzzle-Spiel bei Auf- und Abbau vermeide. Zudem sind die Polster abwaschbar und mit Anthrazit im gleichen Farbton wie der Vorhang. Am Bühnenboden hat die Gemeinde nichts verändert.