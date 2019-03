Murr Das Café Memory feiert Geburtstag

Murr - Das frühere Klassenzimmer an der Murrer Lindenschule sieht so gar nicht nach Schulraum aus. Ist es auch nicht. Seit genau zwei Jahren fungiert das Zimmer als Treffpunkt für das Café Memory – ein Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz des Krankenpflegefördervereins Murr. Die Wände sind in Gelb gestrichen, zwei gemütliche Sofas laden zum Verweilen ein, die Tafel ist liebevoll mit Frühlingsbotschaften bemalt und beschrieben, ein Stuhlkreis steht vor der hölzernen Kommode bereit, an den Wänden hängen Fotos vom historischen Murr.