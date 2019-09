Murr Bunte Vielfalt weiß zu begeistern

Bewegung schadet nie: Das zeigte sich am verkaufsoffenen Sonntag auch beim Stand der Süwag. Die 41-jährige Andrea gönnte sich nach zehn Kilometern erst mal eine Verschnaufpause. Sie nämlich hatte neben dem Stand-Kettcar auch schon auf dem Fahrrad gestrampelt. Nutznießer der Aktion ist der Tanzsportverein Murr. Pro gefahrenen Kilometer gibt es zwei Euro, die als Sponsoring der Süwag in die Vereinskasse gespült werden. Es war ein frommer Wunsch von Uwe Riedel: Der HGV-Vorsitzende wünschte allen Besuchern gutes Wetter. Doch das blieb am Sonntag aus, worunter auch die Geschäfte litten. Mehr los war an der Bühne: Michael Buck trotzte dem Regenwetter mit Farbe. Der Moderator ­erschien im strahlend gelben Anzug und kündigte mit Kollege Uwe Funk das Nachmittagsprogramm an, das den Zuschauern tüchtig einheizte.