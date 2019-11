Murr Autodiebe unterwegs

In der Nacht zum Dienstag wurden in Murr gleich zwei Mercedes gestohlen: Die Täter hatten es unter anderem auf einen grauen Viano abgesehen, der unter einem Carport im Tannenweg abgestellt war. Der Wert des Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Zudem ließen sie auch einen Mercedes Sprinter mitgehen, der auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße abgestellt worden war. Dabei handelte es sich um ein weißes Fahrzeug mit offenem Pritschenaufbau im Wert von 25 000 Euro. Beide Wagen waren zu diesem Zeitpunkt jeweils mit Ludwigsburger Kennzeichen versehen.