Nach dem Wechsel lagen die Mundelsheimer dann meist knapp vorne, konnten sich aber nie absetzen, da ihnen im Angriff zu viele Fehler unterliefen und sie reichlich Chancen liegen ließen. Außerdem kassierte der TVM in einem wahrlich nicht unfairen Spiel acht Zeitstrafen, drei davon allerdings wegen Meckerns. „Wenn ich zwei Minuten bekomme, weil ich eine Frage stelle, dann weiß ich auch nicht mehr“, fand Schaudt, dessen Spieler aber spätestens nach dem zweiten Mal vielleicht auch einfach hätten still sein können. So ging es also mit Gleichstand in die bereits erwähnte Schlussphase mit ihrem aus Mundelsheimer sehr ärgerlichen Ausgang.

TV Mundelsheim:

Salles, Herrmann, Kümmerlen – Bender (2), Wolf (2), Tschürtz (4), Müller (2/1), Berkemann (2), Stahl (3), Schnetzer, Hochwimmer (1), Michy (2), Gassner (4/2), Irion.