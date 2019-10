Mundelsheim/Handball Favoritenrolle günstig abzugeben

Zu Beginn schaute sich Kornwestheims Drittligareserve erst einmal an, was die Gastgeber so alles im Angebot hatten. Zaghaft testeten sie die offensive 5:1-Abwehr, brauchten selbst in der Defensive noch etwas Vorlauf. Deshalb funktionierten Mundelsheims Einzelaktionen anfangs noch. Bis zur zwölften Minute waren beide Teams mit 5:5 gleichauf. Als sich dann beim TVM die technischen Fehler häuften, konnte sich der Gast bis zur 19. Minute auf 10:7 absetzen, weshalb Mundelsheims Coach Gerrit Irion eine Auszeit nahm. Zu korrigieren galt es neben der lückenhaften Abwehr auch das Angriffsverhalten Doch auch danach sollten gemeinschaftlich herausgespielte Treffer, wie etwa der von Marvin Korpics zum 9:11 (22.), die Ausnahme bleiben. Der junge Spielmacher war in der ersten Hälfte der einzige Lichtblick in TVM-Spiel.