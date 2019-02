Mundelsheim/Großbottwar Dreimal zu Gast bei Aufsteigern

Die Männer des TV Mundelsheim

sind am heutigen Samstagabend um 19.30 Uhr beim Vorletzten TV Bittenfeld III zu Gast. Der hat einen recht kuriosen Saisonverlauf hingelegt: Nachdem man aus den ersten acht Spielen nur einen Sieg holte, gelangen den Bittenfeldern in den folgenden vier Partien drei Siege und ein beachtliches Unentschieden beim Zweiten SG Schorndorf. Doch seither folgten wieder durchweg Niederlagen. Nicht nur aufgrund des klaren 26:19 im Hinspiel sind die Mundelsheimer also Favorit. „Doch gerade solche Mannschaften sind für uns ja immer gefährlich. Zumal wir mal wieder mit einem begrenzten Kader auflaufen. Hannes Stahl, Johannes Wolf und Lukas Hochwimmer sind alle privat verhindert“, gibt Trainer Dominic Schaudt zu bedenken. Erschwerend kommt die Spielplan-Konstellation hinzu. So hatte der TVM direkt nach der Weihnachtspause am 13. Januar wieder ein Spiel, seither aber erneut Pause. „Es wäre natürlich schöner gewesen, die Spiele direkt hintereinander zu haben. Aber ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen wieder in den Rhythmus kommen, wenn bis Rundenende kaum noch spielfreie Wochenende sind. Andererseits beginnt auch jetzt wieder genau das Gleiche, was wir in der Hinrunde hatten: In den nächsten Spielen wird immer wieder jemand anderes beruflich bedingt fehlen“, erklärt Schaudt. Umso wichtiger wäre ein Sieg in Bittenfeld.