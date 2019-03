Mundelsheim Familienkarten werden deutlich teurer

Mundelsheim - Es ist wahrlich ungewöhnlich: Die Eintrittpreise für das Freibad in Mundelsheim sind letztmalig 2008 angepasst worden. In der Zwischenzeit ist nicht nur eine umfassende Sanierung des Beckens für rund 470 000 Euro erfolgt, auch die Betriebskosten sind in den Jahren erheblich gestiegen. „Wir haben einen Fehlbetrag von 197 000 Euro“, informierte Bürgermeister Boris Seitz am Donnerstag den Gemeinderat. Das entspricht einem Minus von rund 8,20 Euro pro Besucher: „Eine Anpassung der Eintrittspreise ist dringend geboten.“ Eine Aussage, mit der die Räte auch weitgehend d’accord gehen konnten – allerdings nicht immer in der veranschlagten Größenordnung.