Mundelsheim Der internationale Treffpunkt im Neckartal

In Frankreich findet man „in jedem Park selbstverständlich eine Boulebahn“, stellt Bürgermeister Boris Seitz, der auch Vorsitzender der Bürgerstiftung ist, am Montag in seiner Eröffnungsrede fest.Damit das auch in Mundelsheim bald so ist, hat die Delegation aus Frankreich ein besonderes Geschenk dabei: Feierlich übergeben sie ein Set aus Boule-Kugeln, in denen der Name der Kommune eingraviert ist. Das „Schweinchen“, sprich die kleine Kugel, an deren Wurfweite sich die Spieler orientieren, trägt die Farben der französischen Flagge. Ein Mitbringsel, das an Ort und Stelle eingeweiht wird. Mit „Mögen die Spiele beginnen“, rollen die ersten Kugeln über das Feld. Bürgermeister Boris Seitz wirft unter den strengen Augen der französischen Nachbarn. Ein Staunen geht durch die Runde, als er es gleich mit dem ersten Wurf schafft, nur gut eine Schrittlänge vom „Schweinchen“ entfernt zu landen. Er ist mit den Regeln vertraut, doch auch wer neu in der „Boule-Bande“ ist, durfte am Pfingstmarkt sein Geschick auf der Mundelsheimer Boulebahn testen. Ein Schild am Rande des Kiesbetts erklärt die Spielregeln. Besonders einprägsam: „Das Spielen und Zuschauen erfolgt auf eigene Gefahr!“