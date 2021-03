Mundelsheim: Alkoholisiert am Steuer Fahrer rasiert Weinstöcke ab

Mundelsheim - Vermutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 28-Jähriger, der am Donnerstag gegen 22.05 Uhr auf der Kreisstraße 1677 in einen Unfall verwickelt war. Der Ford-Lenker fuhr von Hessigheim in Richtung Mundelsheim. Kurz vor dem Ortseingang Mundelsheim kam der junge Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort zunächst gegen einen Leitpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt über den Grünstreifen etwa 50 Meter fort, ehe er mit seinem Fahrzeug in den angrenzenden Weinberg geriet. Nachdem er auf einer Länge von etwa 20 Metern die Weinstöcke abrasiert hatte, entfernte sich der Ford-Lenker von der Unfallstelle.