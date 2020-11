Müller-Abfahrt in der Diskussion Lösung für Müller-Ausfahrt gefordert

Unabhängig von der Rechtslage ist auch im Marbacher Rathaus angekommen, dass es eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Status quo gibt. Deshalb werde das mit der Umgestaltung der Fußgängerzone betraute Büro Baldauf Architekten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag auch „einen Vorschlag präsentieren, wie man die Situation entschärfen kann. Darüber muss dann diskutiert werden“, sagt der Bürgermeister Jan Trost. Wie genau der Ansatz ausschauen wird, dazu möchte sich der Schultes im Vorfeld der Zusammenkunft nicht äußern.Tatsache ist aber schon jetzt, dass der Drogeriemarkt auf das Parkhaus nicht verzichten möchte. Dies habe ein Mitglied der Müller-Geschäftsführung in einem Telefonat am 5. November hervorgehoben, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. Zugleich sei signalisiert worden, dass der Standort, die Lage und die Größe des Marbacher Drogeriemarkts sehr gut seien und die Filiale „fester Bestandteil im künftigen Filialnetz der Firma Müller ist“. Allerdings denke man bei dem Unternehmen darüber nach, wie das Thema Fremdparker in der Tiefgarage in den Griff zu bekommen ist, berichtet Jan Trost. Eigentlich seien die Stellplätze nur für Kunden gedacht, betont Trost. Doch das lasse sich naturgemäß schlecht kontrollieren. So werden die Plätze also auch von anderen Autofahrern angesteuert. „Das ist Müller ein Dorn im Auge und schmälert den Umsatz“, erklärt der Bürgermeister. Aus dem Grund überlege das Unternehmen, ähnlich wie eine Zeit lang im Kaufland üblich, mit einer Schranke zu arbeiten. Kunden bekommen dann einen Chip oder eine Karte, um das Parkhaus zu verlassen. Zusätzlich ziehe es Müller in Erwägung, an der Zufahrt eine Ampel zu installieren, berichtet Jan Trost. Diese springe auf Rot, wenn alle Stellplätze belegt sind. So lasse sich der Park-Such-Verkehr reduzieren – was dann wiederum von Vorteil für die Fußgängerzone wäre.