Ein 50-jähriger Fahrer eines sogenannten Trikes, also eines dreirädrigen Motorrads, befuhr am Montag gegen 15.20 Uhr die K 1835 von Kirchberg in Richtung Affalterbach. Die Strecke ist für ihre Serpentinen bekannt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen kam der Fahrer wohl in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Böschung. Hierbei wurde der 50-Jährige schwer verletzt. Der Mann wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden. Das Trike wurde abgeschleppt.