Mit dem Kanu auf der Enz unterwegs Balance halten ist Teamarbeit

Doch vor dem Spaß steht erst nochmal der Schweiß. Das Boot wiegt an die 50 Kilo und muss ans Ufer getragen werden. Vor ein paar Tagen, gibt uns Jochen Albrecht noch schmunzelnd mit auf den Weg, sei eine Gruppe gut gelaunter, vermutlich aber auch etwas beschwipster junger Männer gleich beim Losfahren gekentert. Na prima. Doch wir kommen erstaunlich gut vom Ufer los und paddeln in Richtung Viadukt. Hier im Bereich des imposanten Bauwerkes ist ganz schön was los – was bedeutet, dass man sich beinahe schon im Slalom an den SUPs vorbei schlängeln muss und auch den Boots-Gegenverkehr nicht aus dem Blick lassen darf. Und das in einer Phase, in der wir Vier von der gewünschten Synchronität beim Paddeln und damit vom ruhigen Dahingleiten noch ein gutes Stück entfernt sind. „Mama, wackel nicht so. Bleib doch mal ruhig sitzen“, mosert mein Jüngster, als ich das Handy aus der Tasche hole, um das erste Foto zu machen. In der Tat muss auch ich mich, die ich eigentlich dachte, in Sachen Gleichgewicht durch die regelmäßige Yogapraxis erprobt zu sein, erst an das Wackeln gewöhnen. Das Passieren des Viaduktes ist geschafft und auf der Enz wird es ruhiger. Insekten tänzeln übers Wasser und mir fällt siedendheiß ein, dass ich den Schnakenschutz vergessen habe. Das aufgeregte Stöbern im Rucksack hat ein aufgeregtes Wackeln des Bootes zur Folge und wird mit einer Verwarnung des Sohnes bestraft. Eine junge Dame gleitet auf ihrem SUP an uns vorbei. Vertieft in ein Telefonat, ihr zu Füßen döst ein Golden Retriever in der Abendsonne. So bewegen sich also Profis auf dem Wasser.