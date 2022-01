Missbrauch in der Kirche Papst Benedikt verhöhnt die Opfer

Rom - Was müssen Menschen wie Wilfried F. angesichts der Salamitaktik von Benedikt XVI. fühlen? F. wurde mit elf Jahren von dem katholischen Priester Peter H. zum Sex genötigt. Als er sich an die Kirchenoberen wandte, schickten diese ihm die Polizei ins Haus. Menschen wie Wilfried F. wurden zweimal vergewaltigt. Einmal von den Kirchenmännern, die sich an ihnen vergingen. Ein weiteres Mal von deren Vorgesetzten, die die Täter im Schoß der Kirche beließen. Der pädophile Peter H. arbeitete bis 2010 großteils als Seelsorger in Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Bayern, dabei hatte ihn bereits 1986 ein weltliches Gericht verurteilt.