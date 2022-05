Minuszinsen auf dem Rückzug Nur ein schwacher Trost für Sparer

Langfristig noch höhere Ertragschancen bietet der Kapitalmarkt. Zwar verlieren aktuell viele Aktien und auch Anleihen an Wert. Doch wer jetzt einen Teil seines Geldes zu niedrigen Kursen in eine Vielzahl verschiedener Papiere steckt – am einfachsten geht das mit ETFs und anderen offenen Investmentfonds – wird profitieren, wenn es wieder bergauf geht. Wann das sein wird, weiß natürlich niemand. Aber wer genug Reserven hat, um eine längere Durststrecke durchzustehen, wird am Ende für seine Geduld belohnt werden.