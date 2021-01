Mineralfreibad Oberes Bottwartal Weg für Öffnung ist frei Der Weg für die Freibad-Eröffnung ist frei

Umstritten war die Sanierung der Sitzstufen. Sie waren in den 1970er-Jahren beim Bau des Freibades laut Markus Kleemann mit „sehr schlechtem“ Beton angebracht worden. Bereits der erste Teil der Sanierung habe mit 57 000 Euro mehr gekostet, als für den gesamten Bereich veranschlagt. Kleemann schlug, wie er sagte „mit viel Wut im Bauch“, trotzdem vor, dass die Beilsteiner Firma Müller, die noch vor Ort sei und nichts für die frühere Bausünde könne, für 80 000 Euro den Bereich zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken bearbeiten solle.

Gegen den Vorschlag argumentierte der Beilsteiner SPD-Rat Bernd Kircher. „Es ist nicht zwingend erforderlich, es in diesem Jahr zu machen.“ Kircher wies auf die starke Belastung des Etats hin und forderte eine Untersuchung des gesamten Bereichs bis zum Sprungturm, statt eines schnellen Jas zum Angebot. Kirchers Beilsteiner Kollege Oliver Kämpf von der Bürgerliste fragte, ob die Verkehrssicherungspflicht wirklich berührt sei.

Deutliche Worte fand die Freibad-Betriebschefin Ute Kuttner, die in der Sitzung befragt wurde. „Ich finde es stark gefährdend“, sagte sie zu den handkantenbreiten Spalten zwischen den Sitzstufen, die schmaler als acht Millimeter sein müssten. Die Sicherheit sowie die Aussicht, dass die Badegäste von den Sitzstufen aus beobachten können, ob so wenig Schwimmer im Becken sind, dass sie trotz der Coronabegrenzungen in die Fluten hinein können, führte in der Sitzung letztlich zur Einstimmigkeit, die rechtlich erforderlich war.

INFO: VERWALTUNGSRAT SICHERT VIELFALT BEI ABSTIMMUNGEN

Neue Struktur

Der Freibad-Zweckverband erhält einen Verwaltungsrat, sollten der Oberstenfelder und der Beilsteiner Gemeinderat sowie abschließend die Verbandsvertreter am 18. Februar zustimmen. Der Verwaltungsrat dürfte dann das Gremium sein, in dem fast alle Entscheidungen für das Mineralfreibad Oberes Bottwartal gefällt werden. Bisher ist das die Verbandsversammlung. Da Beilsteiner und Oberstenfelder dort nach dem Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) jeweils einheitlich abstimmen müssen, aber nicht wollen, strebt Zweckverbandschef Markus Kleemann die Einführung eines Verwaltungsrates an.

Arbeitsweise Im Verwaltungsrat sei eine Abstimmung nach persönlicher Überzeugung möglich, informierte Kleemann. In dem Gremium müsse sich der bisherige Stimmenproporz von Oberstenfeld und Beilstein abbilden. Alle bisherigen Mandatsträger in der Zweckverbandsversammlung dürften im Verwaltungsrat vertreten sein. Die Verbandsversammlung wird künftig nur noch von den beiden Bürgermeistern der Kommunen gebildet. Ihre Entscheidungen, etwa zu Haushalts- und Satzungsfragen, unterliegen jedoch der Zustimmung des Verwaltungsrates. ole