Mineralfreibad Oberes Bottwartal Vorverkauf für Saisonkarten von 6. April an

Oberstenfeld/Beilstein - „Wenn alles wie geplant klappt, kann man die Dauerkarten vom nächsten Jahr an nicht nur auf den Rathäusern kaufen, sondern auch online im Internet erwerben“, sagte Oberstenfelds Bürgermeister Markus Kleemann. Geöffnet sei das Mineralfreibad dann vom 1. Mai bis zum 13. September. Das sei auf der Sitzung der Verbandsversammlung Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal am Donnerstagabend bekannt worden. In den Pfingstferien finde zudem die traditionelle Pool-Party statt. Die dritte Auflage der Arschbombenmeisterschaft ist für den 30. Juli geplant.