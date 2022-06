Militärexpertin bei „Hart aber fair“ zur Ukraine „Das geht jetzt in einen Stellungskrieg“

Liefern, was die Ukraine braucht

Von Claudia Major wurde die Analyse bestätigt: Putin wolle die Ukraine als eigenständigen Staat auslöschen, es gebe bei ihm kein ernsthaftes Interesse an Verhandlungen, er führe in den besetzten Gebieten die russische Sprache und russische Pässe ein. Majors Plädoyer war eindeutig für die Lieferung von schweren Waffen an Kiew: „Wenn die Ukraine keine westlichen Waffensystem bekommt, wird sie überrannt.“ Im übrigen beobachtete Major eine Änderung der russischen Kriegstaktik: „Wir laufen in einen Stellungskrieg hinein. Die Russen schießen alles platt, aber sie rücken nur langsam voran. Es ist ein unheimlich brutales Vorgehen, es entspricht einer anderen Rationalität.“ Man müsse den Ukrainern an Waffen liefern, was sie brauchten, forderte Major. Auf ein Artilleriegeschütz der Ukraine kämen zehn oder 15 russische Artilleriegeschütze. „Die können sich nicht wehren.“