MHP Riesen Ludwigsburg Fans bejubeln den Basketball-Vizemeister im Autokino

Die 500 Karten waren alle vergriffen und die Fans ließen die Spieler nach einer tollen Runde hochleben. Die Basketballer hatten es am Wochenende noch verpasst, dem Märchen das Sahnehäubchen aufzusetzen. Das Team von Trainer John Patrick zog überraschend in das Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft ein. Dort war Alba Berlin allerdings eine Nummer zu groß. Nach dem deutlichen 88:65-Sieg am Freitag ließen die Hauptstädter am Sonntag nichts mehr anbrennen und setzten sich durch ein 75:74 im Rückspiel die Krone auf.