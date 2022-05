Metoo-Fragen in Belgien Jäher Absturz aus dem Kunst-Olymp

Den Menschen vom Schaffen trennen?

Die Werke des gefallenen Künstlers sind in Belgien überall präsent, was Museen, Galerien, Städte und sogar den königlichen Palast in ein Dilemma stürzt. Wie sollen sie mit den dort ausgestellten Werken umgehen? Kann man den Menschen von seinem Schaffen trennen? Am schnellsten reagiert haben die Verantwortlichen der Stadt Namur. Dort thront weithin sichtbar die berühmte Schildkröten-Skulptur mit dem Titel Searching For Utopia hoch auf der Spitze der Zitadelle. Maxime Prévot, Bürgermeister der Stadt, ließ sofort eine kleine Tafel mit einem erklärenden Text aufstellen. Zudem wird die Figur für die 18-monatige Dauer der Bewährungsstrafe eine schwarze Augenbinde tragen. Auch wird für denselben Zeitraum am Abend die Beleuchtung rund um die Statue ausgeschaltet.