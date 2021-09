MET-Gala in New York Die außergewöhnlichsten und schrägsten Auftritte des Abends

New York - Wüsste man es nicht besser, man hätte die MET-Gala, die am Montagabend in New York stattgefunden hat, für einen überkandidelten Kostümball halten können. Nach zwei Absagen wegen der Corona-Pandemie haben rund 400 Schauspieler, Musiker, Models und Sportler bei der legendären Jahresgala des New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met) sich selbst und die Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode gefeiert – „In America: A Lexicon of Fashion“ – , die 100 verschiedene Kleidungsstücke zeigt.