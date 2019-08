Medientipp 3 Müllvermeidung auf Instagram

Konkrete Tipps zur Müllvermeidung liefert thezerowasteguide auf Instagram. Die Nutzer finden hier Videos und vereinzelt Fotos mit Bastelanleitungen, Rezepten und Fakten rund um das Thema Müll. So wird Schritt für Schritt erklärt, wie man sein eigenes Waschpulver herstellen kann, wie man sich umweltverträglich rasiert und wie man Essen ohne Plastiktüten einfrieren kann. Daneben gibt es auch Videos aus anderen Quellen, in denen zum Beispiel die Gefahr von Kontaktlinsen für Fische gezeigt wird. Die Fotos und Videos sind nicht so ästhetisch wie bei anderen Blogs, hier überwiegt der Nutzwert. Wer hinter dem Account steht, ist leider nicht klar.