Medienkunst beim Stuttgarter Filmwinter Manipulierte Spieler und nützliche Idioten

Um harte Realität und die Flucht daraus geht es Gordon Winiemko (USA) in seiner stereoskopische Videoarbeit „They Came Together to Perform Heroic Gestures (in the manner that was meaningful to them)“: Er beobachtet mit der Kamera eine wütende Masse von Demonstranten gegen Donald Trump und parallel Leute bei einer Cosplay-Convention, die als Iron Man, Elfe oder Freiheitsstatue verkleidet für Kameras posieren – und dabei heldenhafte Ideale verkörpern.

Erstaunliche Verschränkungen bietet die Medienkunst beim Filmwinter in diesem Jahr; und überall schwingt die Warnung mit, noch weniger als früher einem ersten Anschein zu vertrauen.