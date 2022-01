Mecklenburg-Vorpommern Diebe mit Riesenladung Schokolade gefasst

Neustrelitz - Ein Ladendetektiv hat dafür gesorgt, dass ein größerer Schokoladendiebstahl von Berlinern an einem Markt an der Mecklenburgischen Seenplatte aufgeflogen ist. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, sah der Mann wie ein Kunde am Mittwoch in Neustrelitz auf einmal 70 Tafeln Schokolade in einem Rucksack verstaute und an der Kasse des Geschäftes vorbei ging, ohne zu bezahlen. Der 45-Jährige wurde gestoppt.