Massive Probleme mit Diensten Erneut Störungen bei Facebook, Whatsapp und Instagram

Bereits am Montagabend deutscher Zeit waren die Dienste unter dem Facebook-Dach ausgefallen, die Störung zog sich über sechs Stunden bis in den Dienstagmorgen. Weltweit waren 3,5 Milliarden Menschen betroffen. Anfang der Woche gab es Probleme mit der Netzwerk-Infrastruktur, die Medienberichten nur durch das Drücken eines Reset-Knopfs in einem Rechenzentrum behoben werden konnte. Zur Ursache der Ausfälle am Freitag sind zur Stunde noch keine Details bekannt.