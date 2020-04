Maskennähen in Marbach „Wir sind fit und können was Sinnvolles tun“

Und weil die Masken bei den Beschenkten so gut ankamen, folgte der nächste Schritt: Die heimische Produktion aus zweilagigem Baumwollstoff wurde an Ärzte, Pflegeheime, die Diakonie, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Fußpfleger oder Hebammen, aber auch Verkäuferinnen oder Postboten verschenkt – wobei meist eine Spende zurückkam, die sofort in neues Material umgesetzt wurde oder in der Spendenkasse fürs Stuttgarter „Olgäle“ landete, dem die Familie viel zu verdanken hat. Weil die Alltagsmasken nicht zertifiziert sind, nutzen Ärzte und Krankenschwestern diese nur im privaten Umfeld. Doch der selbst genähte Mund-Nasen-Schutz ist besser als nichts: „Es geht ja vor allem darum, dass wir umsichtig miteinander umgehen und auf Dritte Rücksicht nehmen“, betont Klimek.