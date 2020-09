„Masked Singer“ Das Kuschel-Alien kommt: Neue Kostüme stehen fest

Die Herbst-Staffel der Musikrätsel-Show startet am 20. Oktober live in Köln - mit zehn maskierten Promis, die singen und dabei nicht enttarnt werden wollen. Vor allem Zottel-Kostüme hatten sich in den vergangenen Staffeln zu Publikumslieblingen entwickelt - etwa das sogenannte Monster, unter dem sich Boxerin Susi Kentikian (33) verbarg oder der „Wuschel“, der als Teenie-Idol Mike Singer (20) entlarvt wurde. Moderiert wird die Show erneut von Matthias Opdenhövel (50). Im Rate-Team sitzen in der neuen Staffel Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Komiker Bülent Ceylan (44).