Markus Lanz spricht mit Sahra Wagenknecht über Nawalny Wagenknecht: „Ich bin nicht Putins Anwalt“

Stuttgart - Von einer gendergerechten Sprache waren die Worte der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht am Donnerstagabend in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz meilenweit entfernt: „Ich bin nicht der Anwalt von Putin“, stellte die ehemalige Fraktionschefin der Linken im Bundestag fest. Ansonsten aber stand Wagenknecht in ihrer russlandfreundlichen Position felsenfest da, und ließ den Moderator Lanz am Ende sprachlos – und sogar demütig – zurück.