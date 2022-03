Markus Lanz „Mit Putin wird es einen Weltkrieg geben“

Nachdem Michail Chodorkowski kurz vor Weihnachten 2013 vorzeitig und völlig überraschend aus der Haft entlassen wurde, war es lange Zeit still geworden um den ehemaligen Yukos-Chef. Der ehemals wohl reichste Mann Russlands, der sich mit Machthaber Wladimir Putin überworfen hatte, blieb in London ruhig – und anders als andere Putin-Gegner am Leben. Seit einiger Zeit hat die Schweigsamkeit nachgelassen, erst recht seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Am Donnerstag war Michail Chodorkowski bei Markus Lanz zugeschaltet – er war der mit Abstand interessanteste Gesprächspartner des Abends, mit einer dramatischen und verstörenden Botschaft.