Markus Lanz befragt den Ex-Gesundheitsminister „Wo sitzen Sie eigentlich, Herr Spahn?“

Mit den Gefühlen an die Öffentlichkeit?

Er halt nichts davon, wenn Politikern mit ihren „Gefühlshaushalten“ an die Öffentlichkeit gingen, sagte Spahn, aber selbstverständlich war für Markus Lanz die Gelegenheit da, nochmals beim Thema Abschied aus dem Bundesgesundheitsministerium zu bohren: Man habe ja da am letzten Tag nicht mal mehr den Anspruch, nach Hause gefahren zu werden, so Lanz. „Ich hätte auch ein Taxi genommen“, berichtete Jens Spahn, aber offenbar hat ihn dann doch eine Regierungslimousine nach Hause gefahren. Einen Tag vor der Entlassung hatte Spahn noch einen Termin in Brüssel gehabt, da sei der letzte Tag im Amt dann „nicht leicht“ und „schon ein ziemlicher Schnitt“ gewesen. Rückblickend auf die Pandemie bemerkte Spahn, dass eigentlich „mal jeder“ in seiner Einschätzung falsch gelegen habe, Politiker, aber auch Journalisten und Wissenschaftler. Er selbst empfand es als seinen größten Fehler, dass er am 27. Dezember 2020 „falsch kommuniziert“ habe, dass jetzt endlich Impfstoff da sei. „Da habe ich überschwänglich den Eindruck erweckt, dass in ein paar Wochen alle geimpft seien, das hat eine Erwartungshaltung geweckt, die schließlich zur Enttäuschung führte.“