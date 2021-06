Marcelo Zormann spielt für den TC Oberstenfeld Profi-Neustart nach der Pandemie

Nach dem Turnier in Rumänien folgten noch zwei weitere Stationen in Spanien. „Ich habe gut gespielt, je einmal das Finale, Halbfinale und Viertelfinale erreicht“, ist Zormann zufrieden. Von Spanien aus ging es mit dem Flieger nach Deutschland. „Da war die Einreise kein Problem mehr.“ Nun wird er bis Anfang August in Oberstenfeld bleiben und hier die komplette Runde absolvieren. Es ist nach 2017 und 2018 die dritte Saison, die er für den TCO spielt – und bislang hat er noch kein einziges Einzel verloren. „Marcelo ist eine Bank. Bei ihm weiß ich immer genau, was ich bekomme, er bringt in jedem Match seine Leistung. Und sollte er doch mal verlieren, dann muss der Gegner richtig gut gespielt haben“, lobt TCO-Trainer Zejlko Alviz seinen Spitzenspieler. Auch zum Auftakt in Backnang zeigt Marcelo Zormann seine Qualitäten und setzt sich souverän in zwei Sätzen gegen den Briten Billy Harris durch.