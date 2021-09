Marbacher Weingärtner Kelterfest bei Bilderbuchwetter

Marbach - Buchenholzrauch durchzieht das Gelände der Marbacher Weingärtner, auf dem sich Menschen mit entspannten Gesichtern lebhaft unterhalten, miteinander lachen, trinken und essen. Das Kelterfest unter Pandemiebedingungen lockte am vergangenen Freitag und Samstag Gäste an, die trotz Corona Lust auf Geselligkeit hatten. Damit das gemeinsame Feiern für alle Beteiligten gut geht, hatten die Weingärtner ein Hygienekonzept erstellt, das konsequent überprüft wurde: Sandra Rössle und Simon Wurm bildeten in der ersten Schicht das Empfangskomitee, das bei sämtlichen Gästen die 3G-Regelung überprüfte. Zum Zeichen der Einlass-Erlaubnis klebten sie ein Band um jedes Handgelenk. Damit kämen die meisten gut klar, wie die Helfer sagten. „Es gibt nur sehr wenige, die meckern“.