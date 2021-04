Marbacher vor Gericht Automatenmanipulation ist nicht nachzuweisen

Als der 48-jährige Betreiber eines Wettbüros in Ludwigsburg an einem Sonntagabend im Januar 2020 die Kassen seiner Wett-Terminals leerte, stellte er fest, dass ihm 600 Euro fehlten. Dies war jedenfalls die Differenz zwischen dem Bargeld in den Kassen und den ausgegebenen Wettscheinen. Nachdem seine Mitarbeiter, veranlasst durch den Tipp eines Stammkunden, mögliche Manipulationen an einem der Automaten beobachtet haben wollten, schaute sich der 48-Jährige die Bilder seiner Überwachungskamera an und ging anschließend zur Polizei. Diese ermittelte mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware vier Männer zwischen 42 und 47 Jahren, die sich nun vor dem Amtsgericht Ludwigsburg wegen Computerbetrugs verantworten mussten.