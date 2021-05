Marbacher Schillerpreis 2021 Schillerpreis geht an Saša Stanišić

Marbach - Der Schillerpreis der Stadt Marbach wird 2021 an Saša Stanišić verliehen. Die Entscheidung für den Schriftsteller, die die Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Jan Trost im März traf, begründete diese wie folgt: „Als Dramatiker, Philosoph und Historiker setzte sich Friedrich Schiller mit Macht und Herrschaft, Krieg und Revolution und dem Kampf um individuelle Freiheit auseinander. Themen, die auch den Lebensweg und das Schaffen des diesjährigen Preisträgers kreuzten.“Für Saša Stanišić, geboren 1978 in Višegrad im damaligen Jugoslawien, war der Bürgerkrieg in Bosnien und Herzegowina ein prägendes Erlebnis. Als 14-Jähriger flüchtete er mit seinen Eltern nach Heidelberg, lernte die deutsche Sprache, auch mit Hilfe von Literatur – Kafka und Brecht, Eichendorff und Hölderlin. Den Krieg und die Flucht machte er zum Gegenstand seines Debütromans „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ (2006), der in 31 Sprachen übersetzt wurde und weltweit Anerkennung fand. Frei nach Schillers „Räubern“ verfasste er eine dramatische Szene und nannte sie „Die Vampire“ (2009). Sein Roman „Vor dem Fest“ (2014), ein literarisches Mosaik, in der Uckermark verortet, wurde unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.